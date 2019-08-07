Более 500 пензенских безработных направлены на обучение

7 Авг. 12:16 2019-08-07T12:16:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пензенской области продолжается бесплатное обучение и повышение квалификации безработных граждан в рамках реализации государственной программы Пензенской области «Содействие занятости населения».

На сегодняшний день к занятиям приступили 175 человек. Всего же сначала года обучение по востребованным специальностям прошли 540 жителей.

Накануне для безработных граждан, проходящих обучение по профессии «оператор котельной», организовано занятие по технологии поиска работы.

ИСТОЧНИК KP.RU