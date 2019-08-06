6 Авг. 18:30 2019-08-06T18:30:20+03:00

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Глава Мордовии Владимир Волков сохранил позиции в группе губернаторов с очень сильным влиянием. Об этом вчера сообщило Агентство политических и экономических коммуникаций. В рейтинге глав российских регионов, как и месяцем ранее, Владимир Волков занял девятую позицию.

Как отмечает генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, на распределение мест по итогам июля повлияли эффективность работы по ликвидации последствий стихийных бедствий, внимание первых лиц государства к ситуации в конкретных регионах, осуществление национальных и инфраструктурных проектов, а также работа со стратегическими инвесторами. Фактором уязвимости для губернаторов становятся антикоррупционные процессы в отношении высокопоставленных региональных чиновников и управленцев.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем участвуют 27 экспертов: политологи, медиаэксперты, политтехнологи и журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU