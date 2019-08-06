2019-08-06T18:17:17+03:00
Экономика

Пензенская область вошла в тройку лидеров ПФО по урожайности зерновых

Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков
Анна ЧЕРНАЯ
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В правительстве региона обсудили ход уборочной кампании. Как доложил губернатору министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, в регионе уже намолотили почти 700 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 24 центнера с гектара. По этому показателю регион занимает третье место в ПФО.

Иван Белозерцев отметил, что важно продолжать возвращать в севооборот неиспользуемые земли.

- Мы активно занимаемся этой проблемой последние годы,- отметил губернатор. - Проанализируйте, в каких районах у нас осталась такая земля, кто собственник и какие есть предложения по более активной работе.

О результатах мониторинга главе региона доложат на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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