2019-08-05T18:13:57+03:00
Общество

На ярмарке в Саранске продали три тонны меда

Следующая пройдет 11 августа
Елизавета АНТОНОВА
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Глава города Петр Тултаев поблагодарил общество пчеловодов Республики Мордовия за организацию ярмарки.Глава города Петр Тултаев поблагодарил общество пчеловодов Республики Мордовия за организацию ярмарки.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресение в Саранске состоялась ярмарка меда.

- Свою продукцию представили 20 участников со всей Мордовии. Пчеловоды привезли пять тонн меда, продали чуть больше трех. По сравнению с предыдущими ярмарками меда, проходившими в аналогичный период, в этом году удалось реализовать больше меда, - рассказала Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск Ирина Объедкина.

Глава города Петр Тултаев поблагодарил общество пчеловодов Республики Мордовия за организацию ярмарки.

- Дело это хорошее. Люди идут за медом на ярмарку. Что принципиально важно: на ярмарку приглашаются только пчеловоды Мордовии. Для них это возможность реализовать свою продукцию, а для горожан - приобрести продукт высокого качества. С пчеловодов на ярмарке арендная плата не берется. Что касается пчеловодов из других регионов, то они могут реализовать свою продукцию в Саранске на других площадках и в выходные дни, и в будни, - отметил мэр Саранска.

Петр Тултаев дал поручение на следующих ярмарках меда, которые состоятся 11 и 25 августа, организовать продажу яблок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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