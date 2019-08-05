2019-08-05T17:37:15+03:00
Общество

День знаний в Пензенской области отпразднуют 1 сентября

Педагогам компенсируют работу в выходной
Алиса НЕВСКАЯ
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В пятницу министр образования Пензенской области Александр Воронков провел совещание в режиме видеоконференции с руководителями муниципальных органов управления образованием. Основным вопросом на повестке дня стала подготовка к новому учебному году. Первым делом речь зашла о поборах.

- Еще раз обращаю ваше внимание - никаких сборов денежных средств с родителей быть не должно. Будем жестко следить за этим и каждое обращение, которое поступит к нам, передадим в правоохранительные органы, - отметил министр.

Руководитель ведомства сообщил, что в школы начала поступать учебная литература, скоро поступит и «Дневник школьника Пензенской области», поэтому необходимо своевременно, до 1 сентября, выдать ее ученикам.

Также стала известна точная дата празднования Дня знаний. 1 сентября в школах региона пройдут торжественные линейки. Для первоклассников в этот день организуют урок знакомства со школой, а для старших классов - презентацию проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей». К занятиям дети приступят 2 сентября.

Руководитель ведомства подчеркнул, что всем педагогам необходимо компенсировать работу в выходной день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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