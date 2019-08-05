2019-08-05T17:00:02+03:00
Недвижимость

Контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» ввел голосовое распознавание показаний приборов учета

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» совершенствует предоставляемые сервисы с целью повышения их удобства для клиентов.

С начала августа 2019 года в Контактном центре компании появилась возможность передачи показаний прибора учета электроэнергии при помощи голосового распознавания. Модуль речевого распознавания предназначен для приема показаний частных клиентов.

Теперь, позвонив по телефону (8412) 98-78-48, потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета и так же устно ввести новые показания. При этом клиенту будет предложено подтвердить правильность предназначенных к передаче показаний – система повторит произнесенные пользователем значения.

Вместе с тем, в Контактном центре продолжит действовать и привычная система ввода показаний путем набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.

ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что указанные сервисы по номеру (8412) 98-78-48 работают в автоматическом режиме - круглосуточно и без выходных. Без необходимости ожидания ответа оператора также можно проверить баланс лицевого счета, узнать справочную информацию о способах и вариантах оплаты, адресах Центров обслуживания клиентов и телефонах аварийной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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