2019-08-05T16:30:02+03:00
Общество

Завод "Пензтяжпромарматура" успешно прошел сертификацию Американского института нефти

Сертификация продукции по API Monogram значительно расширяет рынок сбыта продукции предприятия
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Программа сертификации продукции API Monogram предназначена для производителей эксплуатационного, бурового и нефтеперерабатывающего оборудования, поставляемого для нужд нефтегазовой отрасли. Большинство крупнейших нефтегазовых компаний в мире предъявляют к закупаемому оборудованию требование о наличии сертификации по программе API Monogram. Стандарты API - это инструмент для повышения конкурентоспособности производителей трубопроводной арматуры.

Аудит предприятия в рамках сертификации API проходил в несколько этапов. Первый этап аудита выполнялся дистанционно и требовал от организации ознакомления аудитора с целым рядом документов. Второй этап аудита выполнялся на месте и включал в себя проверку соответствия организации спецификациям API Spec Q1 и любым соответствующим спецификациям API на продукцию. В результате кропотливой работы ПТПА получены сертификаты API 6D и API 600 на краны шаровые, клапаны обратные и стальные задвижки.

На Тяжпроме особое отношение к качеству. Продукция предприятия уникальна, технически и конструктивно сложна – каждый проект разрабатывается, производится и испытывается под требования и стандарты конкретного заказчика. Чтобы иметь возможность продавать свою продукцию на внешнем рынке предприятию просто необходимо постоянно совершенствоваться, проходить аудиты и получать сертификаты различных международных организаций. Кроме сертификата API, Пензтяжпромарматура сертифицирован по стандартам ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015, СТО Газпром 9001-2012, Achilles (для поставок в Данию и Норвегию).

Сегодня предприятие работает над поставкой арматуры в 75 крупных инвестиционных проектов от компаний Роснефть, Газпром, Лукойл, Транснефть и других крупнейших компаний страны. Выпускается продукция и для международных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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