В пензенском правительстве обсудили диспансеризацию населения

5 Авг. 16:28 2019-08-05T16:28:51+03:00

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что процесс не должен быть сведен к формальным осмотрам

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В понедельник на планерке в правительстве региона обсудили процесс диспансеризации населения.

- Жду от регионального минздрава отчет - какие категории населения у нас осмотры проходят, сколько трудоспособного, каков процент сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, которые могут привести к летальному исходу, если не заняться вовремя лечением.

Иван Белозерцев поручил обсудить вопросы организации профилактических осмотров населения на совещании с главными врачами медицинских учреждений региона.

- Каждый случай заболевания анализировать, все ли было сделано для того, чтобы это предотвратить, - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU