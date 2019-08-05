В пензенском правительстве обсудили диспансеризацию населения
В понедельник на планерке в правительстве региона обсудили процесс диспансеризации населения.
- Жду от регионального минздрава отчет - какие категории населения у нас осмотры проходят, сколько трудоспособного, каков процент сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, которые могут привести к летальному исходу, если не заняться вовремя лечением.
Иван Белозерцев поручил обсудить вопросы организации профилактических осмотров населения на совещании с главными врачами медицинских учреждений региона.
- Каждый случай заболевания анализировать, все ли было сделано для того, чтобы это предотвратить, - резюмировал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU