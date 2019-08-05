2019-08-05T16:15:06+03:00
Общество

Энергетики завершили реконструкцию оборудования подстанции «Пачелма» в Пензенской области

Она задействована в электроснабжении федерального нефтегазопровода
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило работы по замене оборудования в ячейке 110 кВ на подстанции 220 кВ «Пачелма» – одной из крупнейших в регионе. Это повысит надежность электроснабжения западной части Пензенской области с общим населением более 80 тыс. человек, а также объектов компаний «Газпром» и «Транснефть».

На подстанции взамен маслонаполненного устаревшего оборудования был установлен современный элегазовый выключатель российского производства. Такие устройства просты в обслуживании, срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. Применяемый в них элегаз не горюч и не токсичен. Выключатели являются основным коммутационным оборудованием подстанции, позволяющим отключать электрооборудование от токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах работы.

Также в ячейке установили комплект автоматических разъединителей вместо традиционных аналогов с ручным механизмом управления. Также было установлены комплексы противоаварийной автоматики и релейной защиты. Современные устройства на микропроцессорной базе эффективнее защищают линии электропередачи и трансформаторное оборудование от коротких замыканий.

Подстанция 220 кВ «Пачелма» мощностью 250 МВА обеспечивает электроэнергией Башмаковский, Водинский, Пачелмский и Нижнеломовский районы Пензенской области с населением более 80 тыс. человек. Кроме того энергообъект снабжает электроэнергией производственные станции «Башмаково» и «Башмаково 1», которые обслуживают инфраструктуру участков трубопровода «Дружба-2» и газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», проходящих по территории Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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