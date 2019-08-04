В Пензе росгвардейцы помогли потерявшейся 91-летней женщине

4 Авг. 19:15 2019-08-04T19:15:59+03:00

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В пятницу сотрудники пензенского отдела вневедомственной охраны получили сообщение, что на улице Совхоз-техникум находится пенсионерка, которая не может вспомнить, где она живет.

Прибывшие по указанному адресу росгвардейцы никого не обнаружили и решили прочесать окрестности. На улице Мереняшева онт заметили подходящую под описание пожилую женщину. Патрульные попытались установить личность пенсионерки, однако она не говорила на русском языке. Тогда правоохранители при помощи жестов спросили, нет ли у нее при себе каких-либо документов, на что гражданка протянула трудовое удостоверение, в котором были указаны её имя и фамилия.

Вскоре росгвардейцы выяснили и адрес фактического проживания пожилой женщины, после чего доставили ее домой. 91-летняя жительница Пензы была передана дочери, выразившей благодарность сотрудникам Росгвардии за помощь в поиске ее мамы.

ИСТОЧНИК KP.RU