Председатель пензенского Совета ветеранов Владимир Керханаджев отмечает 95-летний юбилей

3 Авг. 20:40 2019-08-03T20:40:03+03:00

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Теплые слова в адрес юбиляра произнесли губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, глава города Николай Тактаров и председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Иван Белозерцев вручил ветерану орден «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

- Вам за активную работу городского совета ветеранов. Вы продолжаете приходить в школы, рассказываете детям о Великой Отечественной войне и о Победе нашего народа. Вы для нас – символ патриотизма, стойкости и любви к Родине. Мы на Вас равняемся и берем с Вас пример. Вы очень нужны нам, молодежи, нашему обществу.

- Всегда служил, служу и буду служить до конца своих дней нашей России, - сказал Владимир Керханаджев.

ИСТОЧНИК KP.RU