2019-08-03T20:06:25+03:00
Общество

В центре Пензы появится платная парковка

До конца месяца стоянка будет работать в бесплатном тестовом режиме
Светлана БЕЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В районе административного здания на ул.Кирова, 62 организуют платную автоматизированную парковку закрытого типа. Ее открытие позволит разгрузить поток транспорта в центре города, сократить нарушения правил парковки дорожной сети и улучшить экологическую обстановку.

Со 2 августа по 31 августа парковка работает в тестовом режиме, бесплатно. С 1 сентября за пользование местом будет начисляться плата в размере 20 рублей за 1 час.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24