В центре Пензы появится платная парковка

3 Авг. 20:06 2019-08-03T20:06:25+03:00

До конца месяца стоянка будет работать в бесплатном тестовом режиме

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В районе административного здания на ул.Кирова, 62 организуют платную автоматизированную парковку закрытого типа. Ее открытие позволит разгрузить поток транспорта в центре города, сократить нарушения правил парковки дорожной сети и улучшить экологическую обстановку.

Со 2 августа по 31 августа парковка работает в тестовом режиме, бесплатно. С 1 сентября за пользование местом будет начисляться плата в размере 20 рублей за 1 час.

ИСТОЧНИК KP.RU