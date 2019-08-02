2019-08-02T19:27:34+03:00
Общество

В правительстве Мордовии обсудили строительство детских садов

Глава региона потребовал неукоснительного соблюдения графиков строительства и сроков сдачи объектов в эксплуатацию
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочее совещание по вопросам строительства детских садов. В первую очередь речь шла о двух площадках, на которых руководитель республики побывал накануне. Речь идет о строящихся детских садах в селе Пензятка Лямбирского района и районном центре Ромоданово.

Темпами работ на садике в Пензятке Глава республики остался недоволен. Строители до сих пор не перешли на двухсменный режим - не подведены электрические сети для освещения рабочей площадки.

В Ромоданове на двухсменный режим уже перешли и сейчас практически вошли в график. Но небольшое отставание еще сохраняется.

- В Ромоданове работа развернута нормально, но все равно надо продолжать нагонять. Сейчас отставание составляет 10 дней – я считаю, что это много, - подчеркнул Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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