В Пензенской области впервые за много лет зафиксировали случай заболевания столбняком

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-02T15:34:06+03:00

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77-летний пензенец обратился к врачам с жалобами на самочувствие. Неделей ранее во время рыбалки он наступил на ржавый гвоздь. Рана причиняла дискомфорт, но к специалистам мужчина не пошел, решив справиться своими силами – с помощью антисептика и обезболивающего.

Спустя несколько дней стало ясно – без медиков не обойтись. Мужчина обратился в районную больницу, откуда его на скорой доставили в отделение реанимации Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи с подозрением, что это столбняк.

- К тому времени пациент уже не мог принимать пищу, - отмечает главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева. – Отмечались судороги. Диагноз подтвердился: впервые за 20 лет мы столкнулись со столбняком.

Больше месяца больной находился на спецлечении в стационаре. Специфическая терапия дала свои результаты, и под опытным ведением и лечением мужчина пошел на поправку, после чего был выписан.

ИСТОЧНИК KP.RU