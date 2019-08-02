Пензенский госпиталь для ветеранов войн получил новое оборудование

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-02T15:10:43+03:00

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В областной госпиталь для ветеранов войн поступило новое оборудование стоимостью более пяти миллионов рублей.

- Теперь на вооружении медперсонала физиотерапевтического отделения имеются аппараты, предназначенные для лечения у пациентов заболеваний сердца и сосудов, органов дыхания, органов пищеварительной системы, опорно - двигательного аппарата, - отмечает заместитель главного врача, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Пензенской области Венера Золкорняева.

Также для различных отделений госпиталя были приобретены автоматический гематологический анализатор и анализатор мочи, аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов, электрокардиографы, электрокардиостимулятор, электронейромиограф и эхоэнцефалоскоп, а также ширмы.

С начала года в Пензенской области паллиативную помощь в условиях Областного госпиталя ветеранов войн получили 2985 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU