2019-08-02T13:48:01+03:00
Происшествия

В Нижнем Ломове задержали предполагаемого убийцу 24-летней сожительницы

Расследование уголовного дела продолжается
Анна ЧЕРНАЯ
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В минувшие выходные в Нижнем Ломове убили местную жительницу 1995 года рождения. Подозреваемым в убийстве стал сожитель девушки,1987 года рождения. Ориентировки с его приметами были разосланы по ведомствам и СМИ.

Вчера обвиняемого удалось задержать в Нижнем Ломове. В настоящее время он доставлен сотрудниками полиции в Нижнеломовский межрайонный следственный отдел для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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