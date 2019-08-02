В Нижнем Ломове задержали предполагаемого убийцу 24-летней сожительницы

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-02T13:48:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные в Нижнем Ломове убили местную жительницу 1995 года рождения. Подозреваемым в убийстве стал сожитель девушки,1987 года рождения. Ориентировки с его приметами были разосланы по ведомствам и СМИ.

Вчера обвиняемого удалось задержать в Нижнем Ломове. В настоящее время он доставлен сотрудниками полиции в Нижнеломовский межрайонный следственный отдел для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU