В Нижнем Ломове задержали предполагаемого убийцу 24-летней сожительницы
Расследование уголовного дела продолжается
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В минувшие выходные в Нижнем Ломове убили местную жительницу 1995 года рождения. Подозреваемым в убийстве стал сожитель девушки,1987 года рождения. Ориентировки с его приметами были разосланы по ведомствам и СМИ.
Вчера обвиняемого удалось задержать в Нижнем Ломове. В настоящее время он доставлен сотрудниками полиции в Нижнеломовский межрайонный следственный отдел для проведения следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU