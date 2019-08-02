В Мордовии во второй раз стартовали соревнования «Юный водник»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-02T11:18:24+03:00

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С 1 августа в Большеберезниковском районе Мордовии проходят II республиканские соревнования подростков «Юный водник».

Участники состязаний будут демонстрировать свои умения и навыки в поисково-спасательных работах, гребле, силовых упражнениях.

Мероприятие проводится в целях патриотического воспитания молодежи, формирования у обучающихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Так же задача соревнований развить практические навыки и умения поведения в экстремальных ситуациях и стремление к здоровому образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU