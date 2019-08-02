2019-08-02T11:18:24+03:00
Общество

В Мордовии во второй раз стартовали соревнования «Юный водник»

Итоги состязаний станут известны завтра
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 августа в Большеберезниковском районе Мордовии проходят II республиканские соревнования подростков «Юный водник».

Участники состязаний будут демонстрировать свои умения и навыки в поисково-спасательных работах, гребле, силовых упражнениях.

Мероприятие проводится в целях патриотического воспитания молодежи, формирования у обучающихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Так же задача соревнований развить практические навыки и умения поведения в экстремальных ситуациях и стремление к здоровому образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24