Пензенцы смогут посетить зоопарк после его закрытия

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-01T18:16:01+03:00

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3 августа пензенцы и гости города смогут посетить «Ночь в зоопарке». Впервые за всю историю учреждения его гостям предоставят возможность погулять по территории после закрытия.

Но это еще не все: сотрудники и партнеры зоопарка приготовили для посетителей интересную программу, включающую в себя квест, огненное шоу, живую музыку… Конечно, изюминкой вечера станет наблюдение за животными в сумерках.

Начало события - в 19.00. Цена билета стандартная.

Приглашаются все желающие!

ИСТОЧНИК KP.RU