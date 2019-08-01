ВТБ профинансировал открытие крупного грибоводческого комплекса в Пензенской области

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-01T17:04:59+03:00

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1 августа в городе Сердобск Пензенской области состоялось торжественное открытие высокотехнологичного комплекса по производству грибов. В мероприятии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, руководитель банка ВТБ в Пензенской области Денис Педай и директор ООО «Грибная компания» Спартак Антонов.

Проект реализован при поддержке ВТБ. Банк предоставил ООО «Грибная компания» инвестиционный кредит в размере 1,2 млрд рублей на 8 лет в рамках государственной программы поддержки сельхозпроизводителей.

Комментируя событие, Денис Педай отметил: «ВТБ активно содействует развитию бизнеса региона, поскольку ориентация на потребности клиента — одна из стратегических задач банка. При нашей поддержке пензенские компании получают возможность реализовывать свои планы развития. К одному из таких можно отнести запуск грибоводческого комплекса. Я рад, что банк стал партнером такого масштабного для нашего региона проекта, а использованный инструмент государственной поддержки в виде льготного кредитования позволит существенно повысить эффективность бизнеса и сократить срок окупаемости вложений».

«Открытию завода предшествовала большая работа, которую инвестор, правительство региона, администрация Сердобского района вели на протяжении нескольких лет. Мы будем и дальше создавать благоприятные условия для того, чтобы таких предприятий в Пензенской области было как можно больше. Чтобы в Сердобск, и не только сюда приходил бизнес, создавал рабочие места с достойной заработной платой, чтобы город развивался, чтобы люди жили хорошо. Это задача, поставленная Президентом нашей страны, и мы обязаны ее выполнить», — подчеркнул Иван Белозерцев.

«Наш комплекс построен на базе самых современных технологий производства, охлаждения, хранения и упаковки шампиньонов. Мы вложили очень много средств для того, чтобы иметь возможность обеспечить высочайшее качество нашей продукции. Спасибо Губернатору Пензенской области, банку ВТБ и Фонду развития моногородов за поддержку нашего проекта», — добавил Спартак Антонов.

Комплекс планирует производить не менее пяти тысяч тонн шампиньонов в год, что составит порядка 7% от всего потребления в России. Продукция нового предприятия будет реализовываться в регионе во всех федеральных и местных торговых сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU