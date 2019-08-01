2019-08-01T17:01:02+03:00
Общество

Пензенские молодые парламентарии помогли многодетной семье

Активисты подарили детишкам вещи, игрушки и канцелярские товары
Анна ЧЕРНАЯ
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Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области продолжает реализацию проекта «Благотворительный марафон». В его рамках парламентарии посетили многодетную семью в селе Мещерское Сердобского района.

- В семье пять девочек и два мальчика - все учащиеся местной сельской школы. Мы знаем, что сейчас они готовятся ко Дню знаний и решили подарить для многодетной семьи школьные принадлежности и одежду, собранную в рамках нашего проекта, - отметил председатель Молодежного парламента Андрей Сушков.

В рамках благотворительной акции также переданы книги для местной сельской библиотеки. Литература была собрана сотрудниками регионального парламента, молодыми депутатами, а также учащимися классической гимназии №1 города Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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