Отдых на песке и активный шопинг: МТС с помощью big data выяснила, где и как проводят лето пензенцы

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-01T12:17:11+03:00

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Оператор поделился собранной с помощью обезличенных данных статистикой по основным туристическим трендам среди пензенцев в первой половине лета.

По данным big data МТС, большинство пензенцев предпочитает проводить летние выходные, не покидая города. Самым популярным местом отдыха оказалась набережная Спутника с благоустроенным пляжем, аттракционами и спортивными площадками. Отдыхали здесь в первой половине лета в основном семьи с детьми, а наибольший мобильный трафик в выходные пришелся на прямые эфиры в социальных сетях и голосовые и видеозвонки в мессенджерах.

Второе место по посещаемости разделили Олимпийская аллея и улица Московская. Прогулки по пензенскому Арбату и пробежки по Тропе здоровья привлекали в основном молодежь до 30 лет, а в тройку самых востребованных мобильных сервисов, кроме мессенджеров и соцсетей, вошли стриминговые музыкальные приложения, включая MTS Music.

Несмотря на привлекательность отдыха на свежем воздухе, пензенцы в выходные активно посещали торговые центры. Пик шопинга пришелся на первые выходные июля, когда во многих магазинах стартовали сезонные распродажи, а самыми популярными ТЦ стали «Ритейл парк», «Суворовский» и «Коллаж».

Поездки за город, традиционно популярные у большинства россиян в выходные дни, заняли лишь четвертое место в предпочтениях пензенцев. Чаще всего жители Пензы выбирали отдых на берегах Сурского водохранилища, а самым посещаемым культурным объектом Пензенской области стал музей-усадьба М.Ю.Лермонтова в Тарханах. В загородных поездках лишь 20 процентов пензенцев устраивали себе «цифровую диету», реже пользуясь связью и мобильным интернетом. Заметнее всего в выходные снижался интерес к видеоконтенту – менее 10 процентов пользователей продолжали смотреть ролики на YouTube и онлайн-ТВ в том же объеме, что и в будние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU