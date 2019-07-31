2019-07-31T17:17:04+03:00
Звезды

В Пензе снимут 10 короткометражек для детского киноальманаха

Осенью в городе пройдут кастинги
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензе снимут 10 короткометражных фильмов детского киноальманаха «И в шутку, и всерьез». Проект реализуется Фондом развития детского кино «Сотворение» при поддержке Фонда президентских грантов.

В сентябре в Пензе пройдут кастинги, которые позволят отобрать основой актерский состав – 20 человек в возрасте от 7 до 17 лет.

Киноальманах «И в шутку, и всерьез» снимается с 2012 года. Снято более 450 короткометражных фильмов, которые активно участвуют в кинофестивалях и имеют более 55 наград. Они показываются на телеканалах России и Белоруссии, а также популярны в сети Интернет. Съемки киноальманах велись в Самаре, Казани, Саратове, Сочи, а в этом году впервые пройдут в Калуге и Пензе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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