2019-07-31T17:13:54+03:00
Здоровье

Пензенская область стала первым регионом в ПФО, где внедрили технологию 3D-протезирования

До недавнего времени она была доступна лишь жителям Москвы, Тюмени и Новосибирска
Анна ЧЕРНАЯ
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Пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко стала первым медучреждением в ПФО, где освоили изготовление протезов с использованием 3D-технологий.

- Еще 30 лет назад, чтобы провести операцию по протезированию черепа, хирургам приходилось использовать органическое стекло, разогретое на спиртовке. Естественно, результаты такой пластики не удовлетворяли ни врачей, ни пациентов. Было много неровностей, нестыковок. Кроме того, материал мог не прижиться, - рассказывает врач-нейрохирург, заведующий региональным сосудистым центром Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко Михаил Краснов.

На смену органическому стеклу пришел костный цемент, позволяющий моделировать протезы черепа. Но до сегодняшнего дня это действие выполнялось вручную и результат зависел от навыков хирурга.

- С появлением 3D-протезирования нам удалось создать цифровую сверхточную модель, которая подойдет «как ключ к замку» при любой травме и гарантирует наивысший результат вне зависимости от субъективных факторов, - отмечает Михаил Краснов.

Чтобы воплотить амбициозный проект в жизнь, врачи областной больницы обратились за помощью к пензенскому специалисту по 3D-печати Центра молодёжного инновационного творчества «Прогресс» Михаилу Кочмареву.

В планах у врачей областной больницы создать на базе учреждения собственную лабораторию по 3D-печати.

ИСТОЧНИК KP.RU

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