2019-07-31T17:02:06+03:00
Общество

В Пензенской области снова пройдет акция «Подготовь ребенка к школе»

Принять в ней участие могут все желающие
Анна ЧЕРНАЯ
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В прошлом году помощь получили более пяти тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей.В прошлом году помощь получили более пяти тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По поручению губернатора Ивана Белозерцева малообеспеченным семьям помогут подготовить детей к новому учебному году – в регионе снова пройдет областная благотворительная акция «Подготовь ребенка к школе!».

В прошлом году помощь получили более пяти тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей.

В Пензенской области более 25 тысяч детей школьного возраста проживают в семьях, чей доход ниже прожиточного минимума. Детям необходимы школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские товары, ранцы и рюкзаки и другие школьные принадлежности.

Помощь детям - новые вещи, обувь и канцелярские товары - все желающие могут принести в организации социального обслуживания по месту жительства. Также по всем вопросам Вы можете обращаться в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по телефону 94-40-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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