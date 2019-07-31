В Пензенской области снова пройдет акция «Подготовь ребенка к школе»
По поручению губернатора Ивана Белозерцева малообеспеченным семьям помогут подготовить детей к новому учебному году – в регионе снова пройдет областная благотворительная акция «Подготовь ребенка к школе!».
В прошлом году помощь получили более пяти тысяч детей из малообеспеченных и многодетных семей.
В Пензенской области более 25 тысяч детей школьного возраста проживают в семьях, чей доход ниже прожиточного минимума. Детям необходимы школьная и спортивная форма, обувь, канцелярские товары, ранцы и рюкзаки и другие школьные принадлежности.
Помощь детям - новые вещи, обувь и канцелярские товары - все желающие могут принести в организации социального обслуживания по месту жительства. Также по всем вопросам Вы можете обращаться в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по телефону 94-40-51.
ИСТОЧНИК KP.RU