2019-07-31T14:27:47+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» ведет активную работу по нормализации ситуации с оплатой за передачу электроэнергии

Поделиться:
Изменить размер текста:

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» ведет активную работу по нормализации ситуации с оплатой услуг по передаче электрической энергии.

Прирост задолженности обусловлен увеличением размера дебиторской задолженности потребителей. В условиях роста долгов потребителей энергосбытовая компания вынуждена привлекать заемные средства банков для внесения платежей за оказанные сетевыми организациями услуги, что требует прохождения длительных регламентированных процедур.

Вместе с тем необходимо отметить, что по состоянию на 01.06.2019 года сумма долга за электрическую энергию потребителей Пензенской области составила 1,66 млрд рублей, в том числе просроченная 1,04 млрд рублей, рост с начала года составил 196 млн рублей. В среднем потребители имеют задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более чем за 1,5 расчетных периода (месяца).

Крупнейшими должниками с просроченной задолженностью за потребленную электрическую энергию являются:

- теплоснабжающие предприятия - 165 млн рублей;

- предприятия водоснабжения и водоотведения - 120 млн рублей;

- население и потребители, приравненные к населению - 554 млн рублей.

Напомним, 18 июля на заседании межведомственной комиссии при Правительстве Пензенской области по подготовке к осенне-зимнему периоду ООО «ТНС энерго Пенза» в очередной раз обозначило необходимость скорейшей оплаты должниками потребленной электроэнергии.

В сложившихся условиях постоянной недоплаты потребителей, гарантирующий поставщик электроэнергии стремится максимально и в полном объеме исполнить свои обязательства.

ООО «ТНС энерго Пенза», понимая всю серьезность сложившейся ситуации с платежами, прикладывает все усилия для ее скорейшего разрешения. В соответствии с решением регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения компанией разработан и направлен в Правительство Пензенской области график погашения задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе снимут 10 короткометражек для детского киноальманаха
Пензенская область стала первым регионом в ПФО, где внедрили технологию 3D-протезирования
В Пензенской области снова пройдет акция «Подготовь ребенка к школе»
В обход Спасска построят новый участок трассы М-5
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензенской области почтальон украл больше двух миллионов рублей и пришел в полицию с признанием
ООО «ТНС энерго Пенза» продолжает акцию «Каждому клиенту - Личный кабинет»
На 667-м километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области временно ограничили движение
Пензенский дзюдоист взял «золото» в составе сборной на Чемпионате Европы среди ветеранов
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Каникулы с пользой - детский лагерь от завода!
Международный театральный фестиваль «Маскерадъ» пройдет в Пензе в третий раз
Первая в этом году ярмарка меда пройдет в Саранске 4 августа
Владимир Керханаджев награжден Почетным знаком Законодательного собрания
Пензенская полиция подвела итоги работы за полгода
18-летний парень вынес из чужого сарая в Лопатинском районе 18 чугунных плит
В Пензе впервые прошел губернаторский конкурс мастерства штукатуров-маляров
Правительство Пензенской области обещает увеличить процент читающего населения
В Пензенской области продолжают ремонтировать школы и детские сады
В Пензенской области продолжается ремонт водопроводных сетей
15-летний подросток из Пензы осужден за убийство по неосторожности
Иван Белозерцев наградил работников торговли
ООО «ТНС энерго Пенза» ввело новый способ оповещения клиентов