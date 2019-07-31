ООО «ТНС энерго Пенза» ведет активную работу по нормализации ситуации с оплатой за передачу электроэнергии

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-31T14:27:47+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» ведет активную работу по нормализации ситуации с оплатой услуг по передаче электрической энергии.

Прирост задолженности обусловлен увеличением размера дебиторской задолженности потребителей. В условиях роста долгов потребителей энергосбытовая компания вынуждена привлекать заемные средства банков для внесения платежей за оказанные сетевыми организациями услуги, что требует прохождения длительных регламентированных процедур.

Вместе с тем необходимо отметить, что по состоянию на 01.06.2019 года сумма долга за электрическую энергию потребителей Пензенской области составила 1,66 млрд рублей, в том числе просроченная 1,04 млрд рублей, рост с начала года составил 196 млн рублей. В среднем потребители имеют задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более чем за 1,5 расчетных периода (месяца).

Крупнейшими должниками с просроченной задолженностью за потребленную электрическую энергию являются:

- теплоснабжающие предприятия - 165 млн рублей;

- предприятия водоснабжения и водоотведения - 120 млн рублей;

- население и потребители, приравненные к населению - 554 млн рублей.

Напомним, 18 июля на заседании межведомственной комиссии при Правительстве Пензенской области по подготовке к осенне-зимнему периоду ООО «ТНС энерго Пенза» в очередной раз обозначило необходимость скорейшей оплаты должниками потребленной электроэнергии.

В сложившихся условиях постоянной недоплаты потребителей, гарантирующий поставщик электроэнергии стремится максимально и в полном объеме исполнить свои обязательства.

ООО «ТНС энерго Пенза», понимая всю серьезность сложившейся ситуации с платежами, прикладывает все усилия для ее скорейшего разрешения. В соответствии с решением регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения компанией разработан и направлен в Правительство Пензенской области график погашения задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU