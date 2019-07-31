2019-07-31T14:24:09+03:00
Общество

В обход Спасска построят новый участок трассы М-5

Работы завершатся в 2024 году
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сейчас специалисты ФКУ «Поволжуправтодор» проводят подготовительные работы по оформлению в федеральную собственность земельных участков, попадающих в зону работ.

Проектом предусмотрено строительство нового четырехполосного участка протяженностью 23 км, возведение на нем трех транспортных развязок, обеспечивающих связь с существующей трассой М-5 и дорогой местного значения Спасск-Дерябкино, а также пяти сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам. Через реки Студенец и Шелдаис построят мосты.

Новый участок позволит вдвое увеличить пропускную способность федеральной трассы. Строительство транспортного обхода Спасска на М-5 «Урал» планируется завершить в конце 2024 года. Общий объем финансирования составляет почти 9,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе снимут 10 короткометражек для детского киноальманаха
Пензенская область стала первым регионом в ПФО, где внедрили технологию 3D-протезирования
В Пензенской области снова пройдет акция «Подготовь ребенка к школе»
ООО «ТНС энерго Пенза» ведет активную работу по нормализации ситуации с оплатой за передачу электроэнергии
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензенской области почтальон украл больше двух миллионов рублей и пришел в полицию с признанием
ООО «ТНС энерго Пенза» продолжает акцию «Каждому клиенту - Личный кабинет»
На 667-м километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области временно ограничили движение
Пензенский дзюдоист взял «золото» в составе сборной на Чемпионате Европы среди ветеранов
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Каникулы с пользой - детский лагерь от завода!
Международный театральный фестиваль «Маскерадъ» пройдет в Пензе в третий раз
Первая в этом году ярмарка меда пройдет в Саранске 4 августа
Владимир Керханаджев награжден Почетным знаком Законодательного собрания
Пензенская полиция подвела итоги работы за полгода
18-летний парень вынес из чужого сарая в Лопатинском районе 18 чугунных плит
В Пензе впервые прошел губернаторский конкурс мастерства штукатуров-маляров
Правительство Пензенской области обещает увеличить процент читающего населения
В Пензенской области продолжают ремонтировать школы и детские сады
В Пензенской области продолжается ремонт водопроводных сетей
15-летний подросток из Пензы осужден за убийство по неосторожности
Иван Белозерцев наградил работников торговли
ООО «ТНС энерго Пенза» ввело новый способ оповещения клиентов