В обход Спасска построят новый участок трассы М-5

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-31T14:24:09+03:00

Работы завершатся в 2024 году

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Сейчас специалисты ФКУ «Поволжуправтодор» проводят подготовительные работы по оформлению в федеральную собственность земельных участков, попадающих в зону работ.

Проектом предусмотрено строительство нового четырехполосного участка протяженностью 23 км, возведение на нем трех транспортных развязок, обеспечивающих связь с существующей трассой М-5 и дорогой местного значения Спасск-Дерябкино, а также пяти сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам. Через реки Студенец и Шелдаис построят мосты.

Новый участок позволит вдвое увеличить пропускную способность федеральной трассы. Строительство транспортного обхода Спасска на М-5 «Урал» планируется завершить в конце 2024 года. Общий объем финансирования составляет почти 9,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU