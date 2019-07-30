В Пензенской области почтальон украл больше двух миллионов рублей и пришел в полицию с признанием

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-30T17:25:35+03:00

Однако вернуть мужчина смог только часть средств – на остальные он купил автомобиль

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Сотрудник Нижнеломовского почтамта позавчера пришел в полицию с покаянием: почтальон присвоил чужие пенсии в размере 2 163 800 рублей. Часть денег он потратил на покупку автомобиля. Остальное - 1 585 000 рублей – мужчина отдал правоохранителям вместе с машиной. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Почтальон признал свою вину полностью, сказав, что пошел на преступление, желая улучшить свое материальное положение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Служба безопасности Почты России отмечает, что происшествие не отразилось на работе Управления Федеральной почтовой связи Пензенской области - все обязательства перед клиентами выполнены в срок и в полном объеме. Расследование уголовного дела находится на контроле Нижнеломовской межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU