2019-07-30T17:25:35+03:00
Происшествия

В Пензенской области почтальон украл больше двух миллионов рублей и пришел в полицию с признанием

Однако вернуть мужчина смог только часть средств – на остальные он купил автомобиль
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудник Нижнеломовского почтамта позавчера пришел в полицию с покаянием: почтальон присвоил чужие пенсии в размере 2 163 800 рублей. Часть денег он потратил на покупку автомобиля. Остальное - 1 585 000 рублей – мужчина отдал правоохранителям вместе с машиной. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Почтальон признал свою вину полностью, сказав, что пошел на преступление, желая улучшить свое материальное положение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Служба безопасности Почты России отмечает, что происшествие не отразилось на работе Управления Федеральной почтовой связи Пензенской области - все обязательства перед клиентами выполнены в срок и в полном объеме. Расследование уголовного дела находится на контроле Нижнеломовской межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ООО «ТНС энерго Пенза» продолжает акцию «Каждому клиенту - Личный кабинет»
На 667-м километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области временно ограничили движение
Пензенский дзюдоист взял «золото» в составе сборной на Чемпионате Европы среди ветеранов
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Каникулы с пользой - детский лагерь от завода!
Международный театральный фестиваль «Маскерадъ» пройдет в Пензе в третий раз
Первая в этом году ярмарка меда пройдет в Саранске 4 августа
Владимир Керханаджев награжден Почетным знаком Законодательного собрания
Пензенская полиция подвела итоги работы за полгода
18-летний парень вынес из чужого сарая в Лопатинском районе 18 чугунных плит
В Пензе впервые прошел губернаторский конкурс мастерства штукатуров-маляров
Правительство Пензенской области обещает увеличить процент читающего населения
В Пензенской области продолжают ремонтировать школы и детские сады
В Пензенской области продолжается ремонт водопроводных сетей
15-летний подросток из Пензы осужден за убийство по неосторожности
Иван Белозерцев наградил работников торговли
ООО «ТНС энерго Пенза» ввело новый способ оповещения клиентов