ООО «ТНС энерго Пенза» продолжает акцию «Каждому клиенту - Личный кабинет»

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-30T16:43:39+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает потребителям о продолжающейся акции «Каждому клиенту - Личный кабинет».

Компанией приготовлены подарки для клиентов, пользующихся интернет-сервисами «Личный кабинет» и «Электронная квитанция». Так, по условиям акции, потребителям необходимо до 31 августа 2019 года выполнить простые условия:

• подключить сервис «Личный кабинет» либо его мобильную версию – приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств (OS Android);

• подключить электронную квитанцию;

• произвести оплату минимум одного счета за электроэнергию в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.

Традиционно потребитель, претендующий на получение подарка, не должен иметь задолженность за электроэнергию. На текущий момент участниками акции являются более 400 человек.

По итогам мероприятия победители получат от энергосбытовой компании подарочные сертификаты и планшеты. Подведение итогов акции и вручение подарков победителям состоится в сентябре 2019 года.

«Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам ООО «ТНС энерго Пенза»: без очередей и комиссии оплачивать счета, передавать показания счетчика, просматривать историю показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам энергосбытовой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU