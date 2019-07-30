Пензенский дзюдоист взял «золото» в составе сборной на Чемпионате Европы среди ветеранов

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-30T13:09:32+03:00

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Пензенский дзюдоист взял «золото» на Чемпионате Европы среди ветеранов

С 26 по 28 июля в испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария проходило ветеранское континентальное первенство по дзюдо. Борьбу за победу вели мужчины и женщины 1989 года рождения и старше. В соревнованиях приняли участие более 800 борцов из 35 стран старого света.

Дзюдоист Максим Шепелев занял первое место на Чемпионате Европы среди ветеранов возрастной группы М1 в весовой категории 73 кг.

Пензенский спортсмен одержал четыре победы над участниками из Франции, Ирландии и Украины, а также стал обладателем золотой медали в составе сборной команды России.

ИСТОЧНИК KP.RU