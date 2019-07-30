2019-07-30T13:09:32+03:00
Спорт

Пензенский дзюдоист взял «золото» в составе сборной на Чемпионате Европы среди ветеранов

В состязаниях принимали участие представители 35 стран
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пензенский дзюдоист взял «золото» на Чемпионате Европы среди ветеранов

С 26 по 28 июля в испанском городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария проходило ветеранское континентальное первенство по дзюдо. Борьбу за победу вели мужчины и женщины 1989 года рождения и старше. В соревнованиях приняли участие более 800 борцов из 35 стран старого света.

Дзюдоист Максим Шепелев занял первое место на Чемпионате Европы среди ветеранов возрастной группы М1 в весовой категории 73 кг.

Пензенский спортсмен одержал четыре победы над участниками из Франции, Ирландии и Украины, а также стал обладателем золотой медали в составе сборной команды России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области почтальон украл больше двух миллионов рублей и пришел в полицию с признанием
ООО «ТНС энерго Пенза» продолжает акцию «Каждому клиенту - Личный кабинет»
На 667-м километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области временно ограничили движение
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Каникулы с пользой - детский лагерь от завода!
Международный театральный фестиваль «Маскерадъ» пройдет в Пензе в третий раз
Первая в этом году ярмарка меда пройдет в Саранске 4 августа
Владимир Керханаджев награжден Почетным знаком Законодательного собрания
Пензенская полиция подвела итоги работы за полгода
18-летний парень вынес из чужого сарая в Лопатинском районе 18 чугунных плит
В Пензе впервые прошел губернаторский конкурс мастерства штукатуров-маляров
Правительство Пензенской области обещает увеличить процент читающего населения
В Пензенской области продолжают ремонтировать школы и детские сады
В Пензенской области продолжается ремонт водопроводных сетей
15-летний подросток из Пензы осужден за убийство по неосторожности
Иван Белозерцев наградил работников торговли
ООО «ТНС энерго Пенза» ввело новый способ оповещения клиентов