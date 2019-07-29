2019-07-29T16:25:23+03:00
Общество

Каникулы с пользой - детский лагерь от завода!

«Пензтяжпромарматура» организовал отдых для детей работников предприятия
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Ежегодно с 2005 года «Пензтяжпромарматура» организовывает летний отдых для детей. «ПРОканикулы» - такое название придумали лагерю в этом году.

Что такое ПРОканикулы? Это возможность ощутить себя ПРОфессионалом - познакомиться с разными профессиями. Узнать, как стать успешным экономистом, как смоделировать и вырезать на настоящем станке сувенир для родителей, как конструировать электрические схемы и собрать макет техники или игрушку из фанеры. В лагере с детьми занимаются специалисты и преподаватели из Центра молодежного инновационного творчества «Модуль будущего», который существует на заводе уже 15 лет. Занятия сильно отличаются от школьных, например, в ходе профориентации практически каждую профессию можно не только посмотреть, но и попробовать себя в этой роли.

Кроме образовательной программы, в которую входят 2Д-моделирование, конструирование и креативное рукоделие, занятия по развитию логики, для ребят организована масса развлечений.

Активные спортивные игры - футбол, пионербол и многое другое. В распоряжении участников лагеря ПРОканикулы собственный стадион! А еще дважды в неделю бассейн! Кинопоказы, литературный клуб «Фан-чемодан», где ребята не просто читают книги, но и проживают истории их героев. ПРОканикулы - это шанс ПРОявить свои таланты. Кто-то играет на флейте и фортепьяно, кто-то показывает фокусы, читает стихи или рисует.

Летний детский отдых – это лишь одна из социальных программ, существующих на предприятии «Пензтяжпромарматура» уже более десятка лет. Воспитанию и образованию детей здесь уделяют особое внимание и в течении всего года. В учебный сезон каждое воскресенье на заводе работает детский образовательный проект «Модуль будущего», где занимаются ребята от 7 до 17 лет. На ПТПА хорошо понимают, что нынешние школьники - это тот кадровый потенциал, который в будущем обеспечит заводу стабильное развитие и процветание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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