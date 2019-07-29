Международный театральный фестиваль «Маскерадъ» пройдет в Пензе в третий раз

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-29T14:05:09+03:00

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С 24 по 31 октября в Пензе будет проходить третий Международный театральный фестиваль «МаскерадЪ».

В этом году мероприятие посвящено творчеству нашего земляка, великого режиссера-реформатора Всеволода Мейерхольда, чье 145-летие отмечалось в феврале.

В основную программу включено девять спектаклей. Откроется фестивальная программа 24 октября на большой сцене спектаклем Московского театра «Школа драматического искусства» по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба» в постановке режиссера Александра Огарёва.

Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова тоже привезёт спектакль по Гоголю — «Ревизор» в постановке Олега Липовецкого.

Хозяин фестиваля — Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского — сыграет комедию по пьесе А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», поставленную саратовским режиссером и хореографом Алексеем Зыковым.

Пермский театр «У Моста» покажет спектакль художественного руководителя театра Сергея Федотова по комедии Николая Эрдмана «Самоубийца».

В исполнении Театра юного зрителя города Заречного зрители увидят драму М. Ю. Лермонтова «Маскарад», поставленную Натальей Кучишкиной. Саратовский академический театр драмы имени И. А. Слонова представит на суд зрителей драму «Живой труп» по пьесе Льва Толстого в постановке режиссера Марины Глуховской. Пензенский театр юного зрителя покажет драму А. Н. Островского «Гроза», поставленную художественным руководителем ТЮЗа Владимиром Карповым.

Гости из Израиля - экспериментальная антреприза «Новый Театр» под руководством Ольги Исаковой - привезут камерный спектакль «Медведь. Аллюзия на тему» по мотивам водевиля А. П. Чехова. Завершит фестиваль 31 октября спектакль Московского театра на Юго-Западе «Чайка» по пьесе А. П. Чехова в постановке основателя и многолетнего руководителя этого театра Валерия Романовича Беляковича (1950-2016).

На «Маскераде», как всегда, будет обширная дополнительная программа: кинопоказы фильмов, связанных с Мейерхольдом, лабораторные эскизы по другим пьесам, с которыми он работал, мастер-классы и творческие встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU