Первая в этом году ярмарка меда пройдет в Саранске 4 августа
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4 августа в Саранске на парковочной площадке, расположенной на пересечении улиц Пролетарской и Коммунистической, пройдет первая в этом году ярмарка мёда.
Все желающие смогут приобрести мёд, прополис, воск, пыльцу, пергу, маточное молочко, восковые свечи и другие продукты пчеловодства, а также получить рекомендации по их применению, узнать секреты и тонкости производства мёда от самих пчеловодов, продегустировать продукт и выпить чашку травяного чая.
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ИСТОЧНИК KP.RU