Владимир Керханаджев награжден Почетным знаком Законодательного собрания

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-29T13:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава ведомства отметил большой вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области и плодотворную работу по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

- Низкий Вам поклон, Владимир Михайлович, за пройденный жизненный путь, неравнодушие, работу с молодежью. Нельзя допускать попыток дискредитации роли советского народа в Победе над фашизмом – и Ваш опыт бесценен! – отметил Валерий Лидин.

Спикер регионального парламента поздравил ветерана с грядущим 95-летием и пожелал долгих лет жизни, здоровья и бодрости духа.

- Служил, служу и буду служить России до последних дней!» – ответил Владимир Керханаджев.

ИСТОЧНИК KP.RU