2019-07-29T13:28:36+03:00
Общество

Владимир Керханаджев награжден Почетным знаком Законодательного собрания

Знак отличия Владимиру Михайловичу вручил спикер пензенского парламента Валерий Лидин
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Спикер регионального парламента поздравил ветерана с грядущим 95-летием.Спикер регионального парламента поздравил ветерана с грядущим 95-летием.Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
Изменить размер текста:

Глава ведомства отметил большой вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области и плодотворную работу по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

- Низкий Вам поклон, Владимир Михайлович, за пройденный жизненный путь, неравнодушие, работу с молодежью. Нельзя допускать попыток дискредитации роли советского народа в Победе над фашизмом – и Ваш опыт бесценен! – отметил Валерий Лидин.

Спикер регионального парламента поздравил ветерана с грядущим 95-летием и пожелал долгих лет жизни, здоровья и бодрости духа.

- Служил, служу и буду служить России до последних дней!» – ответил Владимир Керханаджев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Каникулы с пользой - детский лагерь от завода!
Международный театральный фестиваль «Маскерадъ» пройдет в Пензе в третий раз
Первая в этом году ярмарка меда пройдет в Саранске 4 августа
Пензенская полиция подвела итоги работы за полгода
18-летний парень вынес из чужого сарая в Лопатинском районе 18 чугунных плит
В Пензе впервые прошел губернаторский конкурс мастерства штукатуров-маляров
Правительство Пензенской области обещает увеличить процент читающего населения
В Пензенской области продолжают ремонтировать школы и детские сады
В Пензенской области продолжается ремонт водопроводных сетей
15-летний подросток из Пензы осужден за убийство по неосторожности
Иван Белозерцев наградил работников торговли
ООО «ТНС энерго Пенза» ввело новый способ оповещения клиентов