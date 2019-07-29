Пензенская полиция подвела итоги работы за полгода

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-29T09:15:54+03:00

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Пензенская область, хоть и продолжает иметь достаточно низкий уровень преступной активности по сравнению с остальными регионами ПФО, все же вошла в число субъектов, где за прошедшие полгода число нарушений закона всё же увеличилось, как следствие нарастания мошеннической деятельности. Но снизилось количество осознанных нанесений тяжкого вреда здоровью и нарушений в состоянии алкогольного опьянения, вымогательств, разбоев и грабежей, а факты изнасилования сократились почти вдвое.

Из незаконного оборота силами правоохранительных органов оказалось изъято свыше 20 кг запрещённых веществ.

Совещание концентрировало внимание на вопросах противодействия мошенничеству и краже денежных средств с банковских счетов. Из состава наиболее опытных сотрудников создана специальная группа по расследованию подобных преступлений. К тому же, в первом полугодии заметно увеличение ДТП. В основные причины несчастий на дорогах входят: выезд на встречную полосу, несоблюдение очереди на перекрёстке и нарушение правил пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU