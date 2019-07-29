18-летний парень вынес из чужого сарая в Лопатинском районе 18 чугунных плит
Возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
45-летняя жительница села Луначарское оказалась жертвой воровства – в полиции женщина заявила о пропаже 18 чугунных плит из сарая у дома.
Прибывшая на место преступления оперативная группа совершила обход территории для поиска очевидцев произошедшего. Расследование сотрудников уголовного розыска выявило причастность к грабежу местного 18-летнего жителя. Он признал свою вину.
Недавно ставшему совершеннолетним гражданине теперь грозит лишение свободы до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU