18-летний парень вынес из чужого сарая в Лопатинском районе 18 чугунных плит

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-29T09:12:10+03:00

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45-летняя жительница села Луначарское оказалась жертвой воровства – в полиции женщина заявила о пропаже 18 чугунных плит из сарая у дома.

Прибывшая на место преступления оперативная группа совершила обход территории для поиска очевидцев произошедшего. Расследование сотрудников уголовного розыска выявило причастность к грабежу местного 18-летнего жителя. Он признал свою вину.

Недавно ставшему совершеннолетним гражданине теперь грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU