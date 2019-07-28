2019-07-28T23:08:44+03:00
Общество

В Пензе впервые прошел губернаторский конкурс мастерства штукатуров-маляров

Максим ГНЕЛИЦКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу строительство школы в Арбековской заставе сопровождалось спортивным настроем – здесь за звание лучшего штукатура-маляра боролись 18 профессионалов, среди которых лишь пятеро мужчин

Судьи со всей ответственностью перед будущими учениками наблюдали за процессом, поэтому главным критерием являлось качество выполненной работы, и только затем шли скорость и объём.

Победителем стала Татьяна Родькина от компании ООО ПКФ «Термодом», второе место досталось Смбату Гамдаряну из ООО «Стройсети», а третье – Ольге Урбанович, ООО «Отделстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Пензенской области обещает увеличить процент читающего населения
В Пензенской области продолжают ремонтировать школы и детские сады
В Пензенской области продолжается ремонт водопроводных сетей
15-летний подросток из Пензы осужден за убийство по неосторожности
Иван Белозерцев наградил работников торговли
ООО «ТНС энерго Пенза» ввело новый способ оповещения клиентов
В Пензенской области прошла трехдневная тренировка бойцов Росгвардии
Подведены итоги работы Контактного центра ООО «ТНС энерго Пенза» за 1 полугодие 2019 года
Валерий Лидин поспособствовал ремонту дороги к мемориалу воинам, погибшим в годы ВОВ
Как зарегистрировать теплицу?
Жителей сгоревшего дома на улице Галетной временно поселили в школе
Отопление в ФАПе села Наумкино появится к ноябрю
Детский парк имени Ульяновых отремонтируют к новому учебному году
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Мордовия получила 30 автомобилей для оказания помощи пожилым людям
Пензенская студентка выиграла грант на форуме «Таврида»
В Саранске перед судом предстанут подозреваемые в убийстве, совершенном в 2002 году
Жители Шемышейки сдали более 13 литров крови
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
АО «Пензтяжпромарматура» организует для работников активный отдых
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
По программе «Земский фельдшер» в села Пензенской области приедут 20 специалистов
Пензенские дзюдоисты вернулись с чемпионата Европы по дзюдо КАТА
Пензенцы узнают, как защитить себя от гепатита
Жителям Саранска сделают перерасчет стоимости ЖКХ из-за ржавой воды
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ