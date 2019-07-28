В Пензе впервые прошел губернаторский конкурс мастерства штукатуров-маляров
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В пятницу строительство школы в Арбековской заставе сопровождалось спортивным настроем – здесь за звание лучшего штукатура-маляра боролись 18 профессионалов, среди которых лишь пятеро мужчин
Судьи со всей ответственностью перед будущими учениками наблюдали за процессом, поэтому главным критерием являлось качество выполненной работы, и только затем шли скорость и объём.
Победителем стала Татьяна Родькина от компании ООО ПКФ «Термодом», второе место досталось Смбату Гамдаряну из ООО «Стройсети», а третье – Ольге Урбанович, ООО «Отделстрой».
ИСТОЧНИК KP.RU