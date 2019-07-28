2019-07-28T19:17:59+03:00
Общество

Правительство Пензенской области обещает увеличить процент читающего населения

Одобренный губернатором Иваном Белозерцевым план мероприятий по поддержке и развитию чтения в регионе начнет действовать уже в этом году, а подойдет к концу через пять лет - в 2024-м
Максим ГНЕЛИЦКИЙ
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Чтению все возрасты покорны.Чтению все возрасты покорны.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Детское и юношеское чтение страдает от отсутствия интереса к книгам у молодого поколения - эту проблему на государственном уровне озвучили еще в далеком 2014 году, когда действующий президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ «Об утверждении основ государственной культурной политики» от 24 декабря, включающий в себя концепции повышения заинтересованности населения в литературе.

Чтению все возрасты покорны, и потому в Пензе разрабатывается ряд проектов даже для взрослых - это неудивительно, учитывая наличие всеохватывающих пяти блоков реализаций в плане.

Первый комплекс действий - «Популяризация чтения». При его воплощении в жизнь сформируется система «PROчтение» по созданию правильной и комфортной читательской среды в образовательных организациях области, повысится общественный статус книги и библиотек, начнут поддерживаться и развиваться традиции семейного чтения, подрастающее поколение приобщится к наследию М.Ю. Лермонтова - и многое другое. Не останутся в стороне жители сельской местности: для них будут организованы ежегодные просветительские мероприятия.

Вторая часть плана - «Развитие библиотечного дела». Из наиболее ярких моментов выделяется повышение качества библиотечно-информационного обслуживания народа, облегчение доступа к сетевым лицензионным ресурсам и к современным отечественным.

Третий блок - «Поддержка книгоиздания и книгораспространения» - с выделенной поддержкой журнала «Сура», единственного литературного журнала в Пензе. Запланированы действия по популяризации творчества пензенских авторов, выявлению одаренных и талантливых детей в литературно-художественном плане, значительному повышению грамотности школьников и другие.

Четвертый - «Методическая деятельность и развитие кадрового потенциала»-является самым объемным, ибо направлен на тех, кто непосредственно приобщает народ к художеству: преподаватели и специалисты библиотек. В работу входит не только повышение квалификации и расширение профессиональной компетенции, но и поощрения.

Пятый блок наиболее близок современному образу жизни населения - «Деятельность в медиасфере, направленная на поддержку чтения».Л юди заметят социальную рекламу, направленную на популяризацию чтения, серию телепередач, репортажей и фильмов, пиар-роликов по проблемам чтения, новую рубрику в журнале «Просвещение: проблемы и перспективы», связанную с системой «PROчтение» из первого блока.

Таким образом, правительство продумало все от А до Я - вспомнив и о тех, кто может потреблять художество, и о тех, кто распространяет его в массы, и о тех, кто способен творить. Избранный подход действительно заставляет задуматься и помечтать: а вдруг молодое поколение поймет, что читать это не странно, что читать - это круто?

ИСТОЧНИК KP.RU

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