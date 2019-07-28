В Пензенской области продолжают ремонтировать школы и детские сады
В соответствии с поручением губернатора Ивана Белозерцева в регионе проводится мониторинг работы в данном направлении
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Напоминаем вам, что в этом году субсидии на реконструкции школ предоставлены 29-ти муниципальным территориям.
Работы осуществляются согласно графику, - отметил глава региона Иван Белозерцев. - Нужно оперативно решать все проблемы, чтобы заведения были подготовлены к приему детей вовремя и должным образом.
Также по дополнительному отбору 15 муниципальных районов получают субсидию из регионального бюджета. Кроме того, в рамках федеральной программы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности ведется ремонт 12-ти спортивных залов.
ИСТОЧНИК KP.RU