В Пензенской области продолжается ремонт водопроводных сетей

СЕГОДНЯ 20:46 2019-07-26T20:46:38+03:00

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Жители этих населенных пунктов жаловались губернатору Ивану Белозерцеву на плохую воду.

В настоящее время восстановлено водоснабжение в селе Васильевка, жители которого сообщали об отсутствии воды. В селе Кондоль рассчитали стоимость капитального ремонта скважины. В Засечном по результатам обследования артезианской скважины №10 было выявлено ухудшение качества воды. Подрядчик приступил к аварийным работам по очистке стенок ствола скважины и полной замене оборудования. В поселке Мичуринский подготовлен сметный расчет по капитальному ремонту артезианской скважины. Пробурена новая скважина.

- Главам администраций нужно думать на перспективу, включать населенные пункты в программу «Чистая вода», проводить ремонт и реконструкцию систем водоснабжения своевременно, чтобы жители не страдали, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU