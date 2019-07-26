В Пензенской области продолжается ремонт водопроводных сетей
Жители этих населенных пунктов жаловались губернатору Ивану Белозерцеву на плохую воду.
В настоящее время восстановлено водоснабжение в селе Васильевка, жители которого сообщали об отсутствии воды. В селе Кондоль рассчитали стоимость капитального ремонта скважины. В Засечном по результатам обследования артезианской скважины №10 было выявлено ухудшение качества воды. Подрядчик приступил к аварийным работам по очистке стенок ствола скважины и полной замене оборудования. В поселке Мичуринский подготовлен сметный расчет по капитальному ремонту артезианской скважины. Пробурена новая скважина.
- Главам администраций нужно думать на перспективу, включать населенные пункты в программу «Чистая вода», проводить ремонт и реконструкцию систем водоснабжения своевременно, чтобы жители не страдали, - подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU