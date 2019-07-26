2019-07-26T20:06:47+03:00
Происшествия

15-летний подросток из Пензы осужден за убийство по неосторожности

Адвокат осужденного пытался оспорить приговор
Анна ЧЕРНАЯ
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15-летний пензенский школьник осужден за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В ходе расследования удалось выяснить, что 14 сентября прошлого года юноша ввязался в драку между знакомыми и избил 16-летнего парня. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на следующий день.

На допросе подросток пояснил, что конфликт разгорелся из-за того, что ему и сопернику понравилась одна и та же девушка, и свою вину не признал., сообщив, что бил не сильно, а травму головы умершему нанес кто-то другой после.

Судом юноше назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Родителям погибшего были выплачены средства в размере 68 133 рубля 50 копеек, которые они потратили на организацию похорон. Еще в пользу семьи умершего была взыскана компенсация в размере 1 500 000 рублей.

Адвокат осужденного подал жалобу, пытаясь оспорить приговор, но суд оставил приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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