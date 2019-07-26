Иван Белозерцев наградил работников торговли

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-26T16:39:34+03:00

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Сегодня трем жителям Пензенской области вручили нагрудные знаки «Почетный работник торговли». Еще больше 30 человек получили грамоты и благодарности губернатора и министерств.

- Сегодня в нашем регион работают свыше 11 тысяч предприятий торговли, на которых трудятся более 50 тысяч человек, - отметил губернатор Иван Белозерцев.- В наши магазины приятно заходить. Работа ваша очень сложная и тяжелая, покупатели стали более требовательными, от продавцов требуется высокая грамотность и большое терпение. Искренне благодарю вас за ваш непростой труд, многие из вас работают в сфере торговли 10-летиями, внося свой вклад в экономическое развитие региона. Уверен, что пензенская торговля будет развиваться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU