2019-07-26T15:19:53+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» ввело новый способ оповещения клиентов

ООО «ТНС энерго Пенза» информирует потребителей о введении в эксплуатацию нового способа информирования путем направления смс-сообщений
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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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В настоящее время данный способ информирования применяется энергосбытовой компанией в целях оповещения клиентов о введении ограничения режима энергопотребления, а также о наличии задолженности за потребленную электроэнергию.

В компании также просят потребителей быть внимательными при получении любых сообщений и указывают на то, что в смс-уведомлениях от ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве имени отправителя будет значиться «TNS_ENERGO».

- Направление потребителю электроэнергии уведомлений с номера сотовой связи предусмотрено действующим законодательством наряду с сообщениями по электронной почте и обычными почтовыми отправлениями. При этом данный способ оповещения обладает более высокой оперативностью, что несомненно является преимуществом для потребителя, позволяя ему своевременно предотвратить наступление негативных последствий в виде отключения электроэнергии или начисления пеней, - отметил начальник управления информационных технологий и коммуникаций ООО «ТНС энерго Пенза» Алексей Шаманов.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех потребителей своевременно и в полном объеме вносить плату за электроэнергию, а также в кратчайшие сроки погасить имеющуюся задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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