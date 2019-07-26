ООО «ТНС энерго Пенза» ввело новый способ оповещения клиентов
В настоящее время данный способ информирования применяется энергосбытовой компанией в целях оповещения клиентов о введении ограничения режима энергопотребления, а также о наличии задолженности за потребленную электроэнергию.
В компании также просят потребителей быть внимательными при получении любых сообщений и указывают на то, что в смс-уведомлениях от ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве имени отправителя будет значиться «TNS_ENERGO».
- Направление потребителю электроэнергии уведомлений с номера сотовой связи предусмотрено действующим законодательством наряду с сообщениями по электронной почте и обычными почтовыми отправлениями. При этом данный способ оповещения обладает более высокой оперативностью, что несомненно является преимуществом для потребителя, позволяя ему своевременно предотвратить наступление негативных последствий в виде отключения электроэнергии или начисления пеней, - отметил начальник управления информационных технологий и коммуникаций ООО «ТНС энерго Пенза» Алексей Шаманов.
ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех потребителей своевременно и в полном объеме вносить плату за электроэнергию, а также в кратчайшие сроки погасить имеющуюся задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU