2019-07-26T13:59:46+03:00
Общество

В Пензенской области прошла трехдневная тренировка бойцов Росгвардии

Анна ЧЕРНАЯ
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В течение трех дней сотрудники и военнослужащие пензенской Росгвардии отрабатывали действия в случае резкого осложнения оперативной обстановки. Заключительным этапом трехдневной тренировки стало тактико-специальное занятие, которое состоялось на полигоне войсковой части Приволжского округа ВНГ РФ г. Заречный под руководством заместителя начальника управления Росгвардии по Пензенской области полковника полиции Николая Рукавишникова.

Первый этап подготовки был проведен в местах постоянной дислокации подразделений, после чего тренировку продолжили на полигоне. На практические занятия были задействованы более 100 сотрудников и военнослужащих, а также более 20 единиц специальной техники.

- Тактико-специальные занятия предназначены для обучения личного состава умелым и слаженным действиям при выполнении поставленных задач в нестандартных условиях. Тренировки способствуют развитию умений и навыков, - отметил Николай Рукавишников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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