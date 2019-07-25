Подведены итоги работы Контактного центра ООО «ТНС энерго Пенза» за 1 полугодие 2019 года

25 Июль 17:49 2019-07-25T17:49:40+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» ведет постоянный мониторинг качества работы клиентских сервисов и степени удовлетворенности потребителей от их использования. В рамках указанной деятельности был проведен анализ данных об обращениях и вопросах клиентов, поступающих на телефонный номер Контактного центра компании (8412) 98-78-48.

За 6 месяцев 2019 года операторы центра оказали клиентам 42 488 консультаций по различным вопросам, касающимся энергоснабжения, что составляет более 7 000 звонков ежемесячно.

Вопросы по расчетам в квитанции стали самым частым поводом обращения – 23 % от общего числа, 19 % позвонивших воспользовались возможностью передачи показаний приборов учета, а вопросами о задолженности по лицевому счету интересовались 10 % абонентов. Клиентов компании также интересовали порядок действий в случае передачи неверных показаний счетчика, список документов для открытия, переоформления или внесения изменений в лицевой счет и др.

При этом ежемесячно в среднем 650 потребителей используют сервис передачи показаний прибора учета в автоматическом режиме путем набора на клавиатуре телефона. Напомним, также в автоматическом режиме - круглосуточно и без необходимости ожидания ответа оператора - можно проверить баланс лицевого счета, узнать справочную информацию о способах и вариантах оплаты, адресах Центров обслуживания клиентов, телефонах аварийной службы и состоянии своего прибора учета электроэнергии.

Анализ оценок качества консультаций, выставляемых клиентами по окончании разговора, свидетельствует о высокой удовлетворенности звонивших полученными услугами – более 93 % оценок относятся к категории «отлично».

Специалисты Контактного центра ООО «ТНС энерго Пенза» по номеру (8412) 98-78-48 всегда готовы помочь клиентам компании по любым вопросам, связанным с энергоснабжением.

ИСТОЧНИК KP.RU