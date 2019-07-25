Валерий Лидин поспособствовал ремонту дороги к мемориалу воинам, погибшим в годы ВОВ

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-25T17:37:17+03:00

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25 июля в селе Мещерское Сердобского района заасфальтирована дорога к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Просьба помочь поступила к председателю Законодательного Собрания Пензенской области Валерию Лидину от местных жителей во время приема граждан.

В тот же день спикер регионального парламента выехал на место, где встретился с населением. Активисты рассказали, что в годы войны из села были призваны 568 человек, домой вернулись 104 человека, остальные погибли на полях сражений или пропали без вести.

Монумент в честь защитников Родины был установлен в 1992 году. Инициатором выступила директор совхоза «Мещерский» Нина Минькина. Вместе с общественностью был утвержден проект памятного сооружения в виде скульптуры женщины, у которой на коленях лежит погибший солдат. У подножия - вечный огонь. На заднем плане расположены мемориальные доски с именами павших сельчан.

- В рамках проекта «Историческая память» мы ежегодно приводим в порядок места захоронений участников Великой Отечественной войны, памятники и обелиски. Наша святая обязанность - сохранять и передавать из поколения в поколение правду о той страшной войне, о великом подвиге народа. Молодежь должна знать историю страны и своих героев, ценить жизнь и мир на земле, - сказал Валерий Лидин.

На следующей неделе молодые парламентарии вместе с неравнодушными гражданами проведут акцию, в ходе которой будет сделан косметический ремонт мемориала, а также благоустройство прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU