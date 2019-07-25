2019-07-25T14:18:51+03:00
Общество

Как зарегистрировать теплицу?

На вопросы пензенцев продолжают отвечать сотрудники Управления Росреестра по Пензенской области
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- Я построил теплицу на своем участке. Что мне нужно для того, чтобы ее зарегистрировать? (Сергей Кирин, г. Сурск)

- Прежде всего, Ваша теплица должна отвечать всем признакам объекта недвижимости, то есть быть прочно связана с землей и ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Если она у Вас не отвечает этим признакам, то и не надо ее оформлять.

Для регистрации объекта недвижимости, в том числе и теплицы, необходимо обратиться с соответствующим пакетом документов в орган по приему документов на регистрацию, в Вашем случае это, скорее всего, будет офис МФЦ. Кроме того, Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает, что, если принадлежащей вам объект недвижимости расположен не в городе вашего проживания, то Вам не надо никуда ехать. Оформить свою недвижимость можно в городе вашего нахождения.

Подать документы на регистрацию можно по почте или направить в Росреестр в электронном виде, заполнив специальные формы на сайте Росреестра.

В соответствии с законодательством кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих процедур возможно только по желанию их владельцев.

И, тем не менее, принимая решение, регистрировать либо не регистрировать, нужно знать, что права собственности на объекты недвижимости возникают с момента регистрации, за редким исключением

ИСТОЧНИК KP.RU

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