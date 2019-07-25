Жителей сгоревшего дома на улице Галетной временно поселили в школе

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-25T14:05:31+03:00

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В ночь с 23 на 24 июня в Пензе на улице Галетной сгорел деревянный дом. Никто не пострадал, но ЧП оставило без крыши над головой 23 человека. Сейчас они временно размещены в здании школы № 60. Решается вопрос о переселении граждан в маневренный фонд.

Вчера место пожара посетил мэр Виктор Кувайцев, который пообещал помочь гражданам:

- Благодаря совместной слаженной работе спасателей, пожарных и всех служб удалось остановить огонь, избежать еще более страшных последствий. Сделаем все возможное для помощи жителям, пожар - это трагедия не только для пострадавших, но и для нас,- отметил глава городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU