2019-07-25T14:05:31+03:00
Общество

Жителей сгоревшего дома на улице Галетной временно поселили в школе

Сейчас решается вопрос о предоставлении погорельцам жилья из резервов маневренного фонда
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь с 23 на 24 июня в Пензе на улице Галетной сгорел деревянный дом. Никто не пострадал, но ЧП оставило без крыши над головой 23 человека. Сейчас они временно размещены в здании школы № 60. Решается вопрос о переселении граждан в маневренный фонд.

Вчера место пожара посетил мэр Виктор Кувайцев, который пообещал помочь гражданам:

- Благодаря совместной слаженной работе спасателей, пожарных и всех служб удалось остановить огонь, избежать еще более страшных последствий. Сделаем все возможное для помощи жителям, пожар - это трагедия не только для пострадавших, но и для нас,- отметил глава городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Лидин поспособствовал ремонту дороги к мемориалу воинам, погибшим в годы ВОВ
Как зарегистрировать теплицу?
Отопление в ФАПе села Наумкино появится к ноябрю
Детский парк имени Ульяновых отремонтируют к новому учебному году
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Мордовия получила 30 автомобилей для оказания помощи пожилым людям
Пензенская студентка выиграла грант на форуме «Таврида»
В Саранске перед судом предстанут подозреваемые в убийстве, совершенном в 2002 году
Жители Шемышейки сдали более 13 литров крови
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
АО «Пензтяжпромарматура» организует для работников активный отдых
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
По программе «Земский фельдшер» в села Пензенской области приедут 20 специалистов
Пензенские дзюдоисты вернулись с чемпионата Европы по дзюдо КАТА
Пензенцы узнают, как защитить себя от гепатита
Жителям Саранска сделают перерасчет стоимости ЖКХ из-за ржавой воды
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ