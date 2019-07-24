Отопление в ФАПе села Наумкино появится к ноябрю
Вчера глава региона провел прием граждан в р.п. Шемышейка. Местная жительница Мария Пискарева рассказала, что дом, где она проживает, был признан аварийным в 2013 году, но в реестр подлежащих сносу попал лишь в 2016-м. Из-за этого сроки расселения жильцов сдвинулись на несколько лет.
- В данном случае о переносе сроков я не буду возражать. Я дам такое поручение - если Вы имеете документы, основания, что он был признан аварийным в 2013 году, но по причине невнимания администрации это было не учтено, то вам необходимо инициировать обращение в районный суд.
Губернатор дал поручение главе районной администрации оказать женщине содействие в подготовке искового заявления в судебные органы.
Жительницы села Наумкино Антонина Кузнецова и Людмила Можарова обратились к губернатору с просьбой о газификации ФАПа, который из-за отсутствия ресурса, закрыт, но очень нужен в данном населенном пункте.
- Беру ситуацию на личный контроль. В ФАП мы должны провести отопление и обеспечить его горячей водой, - распорядился Иван Белозерцев. - Сделаем проект, деньги выделим, на сессии Законодательного Собрания нас поддержат. К ноябрю пункт должен работать.
ИСТОЧНИК KP.RU