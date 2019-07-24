2019-07-24T17:11:08+03:00
Общество

Отопление в ФАПе села Наумкино появится к ноябрю

Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера глава региона провел прием граждан в р.п. Шемышейка. Местная жительница Мария Пискарева рассказала, что дом, где она проживает, был признан аварийным в 2013 году, но в реестр подлежащих сносу попал лишь в 2016-м. Из-за этого сроки расселения жильцов сдвинулись на несколько лет.

- В данном случае о переносе сроков я не буду возражать. Я дам такое поручение - если Вы имеете документы, основания, что он был признан аварийным в 2013 году, но по причине невнимания администрации это было не учтено, то вам необходимо инициировать обращение в районный суд.

Губернатор дал поручение главе районной администрации оказать женщине содействие в подготовке искового заявления в судебные органы.

Жительницы села Наумкино Антонина Кузнецова и Людмила Можарова обратились к губернатору с просьбой о газификации ФАПа, который из-за отсутствия ресурса, закрыт, но очень нужен в данном населенном пункте.

- Беру ситуацию на личный контроль. В ФАП мы должны провести отопление и обеспечить его горячей водой, - распорядился Иван Белозерцев. - Сделаем проект, деньги выделим, на сессии Законодательного Собрания нас поддержат. К ноябрю пункт должен работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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