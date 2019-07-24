Мордовия получила 30 автомобилей для оказания помощи пожилым людям

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-24T16:01:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Новую технику регион получил в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который реализуется по решению Президента России В.В. Путина. Специальный автотранспорт рассчитан на доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

- Многие из этой категории пациентов имеют возрастные заболевания, нуждаются в постоянном наблюдении и своевременной диагностике, - отметил Владимир Волков. - Это особенно важно для тех, кто проживает в сельской глубинке. Надеюсь, что каждый из этих автомобилей принесёт реальную пользу тем, кто нуждается в помощи. Здоровье – это самое важное в жизни человека, и особое внимание необходимо уделить особо уязвимым слоям населения – пожилым гражданам. Они это заслужили своим трудом на благо нашей республики.

После церемонии вручения ключей Владимир Волков осмотрел новый транспорт, подробно ознакомился с его оснащением и поставил задачу перед руководителями министерства социальной защиты и министерства здравоохранения РМ обеспечить комплексное предоставление социально-медицинских услуг в рамках межведомственного взаимодействия

ИСТОЧНИК KP.RU