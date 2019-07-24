Пензенская студентка выиграла грант на форуме «Таврида»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-24T15:30:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера в Крыму состоялась церемония закрытия десятой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Организаторы мероприятия подвели итоги грантового конкурса, одной из победительниц которого стала Таисия Гришина из Пензенской области. Она представила жюри проект «Школа ритма», получив на его реализацию 100 тысяч рублей.

- Мой проект направлен на создание классов для занятий перкуссией, - отмечает Таисия. - Мои ученики будут играть на бонго, конги и ксилофоне. Помещение мне предоставит детская школа искусств имени Чеха.

Таисии 28 лет. Она закончила эстрадно-джазовое отделение Пензенского колледжа искусств, сейчас учится в ПГУ и преподает в музыкальной школе.

- Мы собираемся провести конкурс «Ritmic» и три мастер-класса. «Ritmic» – это конкурс для ударных музыкантов, например, барабанщиков, перкуссионистов и, возможно, бас-гитаристов, - рассказывает о планах девушка.

Всего на грантовый конкурс было подано 68 заявок. Победителями стали 23 человека, на проекты которых было выделено 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU